Ozzy ja Sharon põgenevad California maksude eest kodumaale ja panid maja müüki

Black Sabbathi rokkari enda sõnul on maksud Californias lihtsalt liiga kõrged, mistõttu on seal elamine liiga kulukaks muutunud. Siiski rääkis ta Mirrorile, et armastab sealset elustiili ja jääb seda kindlasti igatsema. «Kui maksuolukord paremaks muutub, võin naasta,» ütles ta väljaandele mõned kuud tagasi.

Pole üllatav, et paari peamine kodu Los Angelesi linnas on nüüd müügis. Hancock Parki ühel kõige uhkemal tänaval asuv vahemere stiilis villa on ehitatud 1929. aastal. Majas on kuus magamistuba ja 11 vannituba ning ruutmeetreid natuke üle tuhande. Maja eest küsivad Osbourneid 18 miljonit dollarit.