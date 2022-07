PILDID ⟩ Kunstnik Eveli Varik müüb kodu: see on mulle väga armas, enda kätega tehtud

«Olin üheksa aastat Rakvere Teatri peakunstnik. See on iga kaheksa aasta tagant uuesti valitav töökoht. Koroonaviiruse tõttu lükkus valimine aasta edasi,» räägib Varik, miks ta Rakverega hüvasti jätab. «Kodu tekkiski tänu töökohale. Nüüd, kus otsustasin edasi liikuda ja teine kodu valmimas, panin Rakvere elamise müüki. Lähen Tartusse, sest uus töö on just siin linnas.»