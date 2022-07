Kaagjärve mõisa renoveeritud torn avatakse laupäeval piduliku roosiaiapeoga

«Avame mõisa uksed külalistele juba neljandat aastat, et koos üks kaunis suveõhtu veeta. Tahame jagada oma rõõmu ilusast roosiaiast, heast toidust ja muusikast ning mõisa arenemisest nii sõprade, kohaliku kogukonna kui kaugemate külalistega,» rääkis Kaagjärve mõisapreili Maritta Pillaroo. «Tänavu on eriline heameel sellest, et oleme renoveerinud mõisahoonet ehtiva torni ning avame selle peoõhtul publikule. Nagu ikka toimub roosiaias ka meeleolukas kontsertõhtu, seekord astub üles Kaunimate Aastate Vennaskond.»

Lõuna-Eesti suve üheks tähtsündmuseks kujunenud Roosiaia pidu kogub aasta aastalt populaarsust, tuues mõisaaeda palju ilusaid inimesi, rõõmsaid kohtumisi ning hea tuju. Kunagise koolihoonena on Kaagjärve mõis oluline kogukonnakeskus, mistõttu on mõisaperele tähtis anda kõigile huvilistele kord aastas võimalus oma silmaga vaatama tulla, mida mõisas on vahepeal korda saadetud.

«Püüame oma külalisi alati millegagi üllatada ning mõisa pidevalt kaunimaks muuta. Nüüdki on töös mitmed arendused nii aias kui mõisahoones ning meie tänuväärt abilised õpilasmalevast töötavad päevast päeva, et kõik peoõhtuks valmis seada,» lisas Maritta Pillaroo. Varasematel aastatel on Kaagjärve mõisa traditsioonilise suvepeoga tähistatud nii rosaariumi rajamist kui lipuväljaku valmimist ning National Geographic`u turismivõrgustiku kollase raami paigaldamist mõisa eesaeda.