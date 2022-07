TERVIS TULEB ⟩ Eestis valminud uued seenejoogid vallutavad maailma

Teadaolevalt sisaldab chaga 200 bioaktiivset ainet. Esimesed teadusuuringud näitavad potentsiaali, et chagal võib olla tugev antibakteriaalne, seenevastane ja põletikuvastane toime. Mesi sisaldab rohkem kui 200 keemilist ühendit, millel on mõju tervisele. Lõvilakal on sügavad juured traditsioonilises hiina meditsiinis. Tänapäeval on sellel mälu ja keskendumisvõime parandaja maine ning selliseid omadusi on tunnustatud ka teaduses ja uurimistöödes.