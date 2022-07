Elutähtsad nipid, et suvel tehtud remont ei oleks lihtsalt ilus, vaid ka ohutu

Sädeluskaitse on Eesti standardi järgi lisakaitse, mida ei nõuta. Sädeluskaitse vähendab oluliselt elektripaigaldisest tulenevat tuleohtu ja on mitmetes Euroopa riikides, nt Inglismaal ja Saksamaal, paljude hoonete elektrisüsteemide kohustuslik osa. «Sädeluskaitse on kõrgtehnoloogiline seade, mis tunneb ära, kui kusagil elektripaigaldises on halb ja ohtlik kontaktühendus või sädelus juhtmete vahel. See on kasulik lahendus just vanemate paigaldiste puhul, mille kvaliteet võib olla ajas kaduma läinud. Sisuliselt kaitseb see nähtamatu ohu eest, lisaks on elektrikul seda kerge paigaldada. Kuigi seade on mõnevõrra kallim, tõstab see oluliselt elekrisüsteemi ohutust,» sõnab Roos.