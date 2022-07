Uuring: igal teisel Eesti üürileandjal on kokkupuude probleemse üürnikuga

Kodu väljaüürimise ja turvaliste üürilepingute sõlmimise lahenduse pakkuja Rendini juhi Alain Auni sõnul on kõigile tuntud tagatisraha kontseptsioon aegunud. «Keskmise Tallinna üürikorteri rendihinnaks on 500 eurot kuus. Eestis on tavapäraselt tagatisraha võrdne ühe kuu üüriga, seega oleks antud korteri tagatisraha makse samuti 500 eurot. See ei ole eriti suur summa, kui arvestada võimalikke riske, mille katteks üürileandja tagatisraha nõuab: remondikulud juhuks, kui üürnik tekitab tahtlikult või tahtmatult mingit kahju; üüripinnal oleva vara väärtus; võimalikud maksehäired. Eriti kõnekas on fakt, et klassikalise tagatisraha kaotamiseks piisab vaid sellest, kui üürnik ühe kuu üüri võlgu jääb,» selgitas Aun.