Maru tõstab pead: kuidas valmistuda tormiks ja ennetada ilmaoludest tingitud kahjusid?

2021. aastal puutusid Gjensidige kliendid kõige enam kokku tormi poolt põhjustatud veekahjudega, mis moodustasid 35 protsenti kõikidest laekunud varakahjuavaldustest. Gjensidige esindaja Denis Nikolajevi sõnul on aga sel aastal üks märkimisväärsemaid tormist tingitud kahjujuhtumeid tuulega ära lennanud kortermaja katus. «Veebruarikuise tugeva tuulega lendas pea ühes tükis ära kahekorruselise kortermaja katus, mille hüvitissumma oli kokku 73 000 eurot.»

Kuigi Nikolajevi sõnul on enimlevinud just veekahjud, tuleb palju ette ka hoonetele või autodele kukkunud puid. «Soovitame perioodiliselt üle vaadata kinnistul kasvava kõrghaljastuse ja lasta spetsialistil enne tormihooaega üle kontrollida haigustunnustega, viltu vajunud või kahjustada saanud puud, sest nemad oskavad anda kõige parema hinnangu puude elujõulisusele ja nõnda on ka suuremad kahjud ennetatavad.»

Ühtlasi soovitavad kindlustusandjad üle kontrollida, et kodukindlustuse lepingus oleks sees vastutuskindlustuse kaitse, mis katab ootamatud kulud ka siis, kui kliendi kinnistul kasvav puu kahjustab naabri vara.

Tormihoiatusi tuleb võtta tõsiselt

«Enne saabuvat tormi tuleb kindlasti läbi mõelda kõik kodused asjad, mida torm võib mõjutada. Kodus peaks olema varu toiduainetest ja joogiveest, samuti alternatiivsed valgusseadmed ja külmal ajal ka küttelahendused. Seda põhjusel, et torm võib ära viia elektriühenduse ja siis tuleb mõnda aega ilma selleta hakkama saada,» tuletab meelde Päästeameti meediaesindaja Silver Kuusik.

Tormi eel tuleks korjata õuest, rõdudelt ning terrassidelt kokku kõik asjad, mis võivad tugeva tuulega lendu minna. Kindlasti tasub jälgida ka seda, et autod ei oleks pargitud puude alla. «Tugeva tuule korral on tormimurd võrdlemisi sage tekkima ja nii on võimalik vältida sõidukite kahjustusi. Mõistlik on ka jälgida, et auto kütusepaak oleks alati vähemalt poolenisti täis, kui peaks tekkima vajadus kuhugi mujale liikuda. Tormihoiatusi tuleb võtta tõsiselt,» rääkis Kuusik.

Kuusiku sõnul tasub tormi ajal püsida siseruumides ning vältida autoga sõitmist. Kui sõit on vältimatu, tuleb valida sobiv sõidukiirus ning arvestada teele langeda võivate puude või muude takistustega. «Võimalusel tasub tormi ajal vältida ka kütmist – korsten võib tugeva tuule tõttu tagurpidi käima hakata, see tähendab, et kui tuul on väga suur, võib see kaaluda üles korstna tavapärase tõmbe.»