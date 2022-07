HOIA ALT ⟩ Halastamatu krevetipolitsei tegutseb!

Ilmselt on mitmed kogenud seda hetke, kui lähed restorani, tellid krevetipasta, aga pastast tuleb krevette luubiga otsida. Pettumus sellistes olukordades on igati mõistetav. Siin tulebki appi krevetipolitsei, kes käib ise toidukohtades krevettidega roogi proovimas ning annab ausa ülevaate, mis olukord on. Lehel on välja toodud nii toitude hinnad, krevettide täpne arv ja lisatud on ka pildid.