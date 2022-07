NÄDALA AED ⟩ Vabaks viljapuude võrgutajatest!

Tänavu esineb massiliselt võrgendikoide kahjustusi. Enamasti on neid näha soojade talvede järel, kui mullas talvitunud kahjurid tegutsemist alustavad ja puud alates toomingatest aegamööda kummitusliku ilme omandavad, mähkudes hallikatesse võrkudesse. Nüüd, suve keskpaigas on võrgendipesi näha õunapuude ja pirnipuude võrades. Vanadele puudele nad üldjuhul suurt ohtu ei kujuta, kuid noore puu ainevahetust võivad lehemassi hävitamise tõttu tuntavalt häirida ning see omakorda mõjutab ka järgmist saagiaastat.

Võrgendipesad pole kõik ühesugused. Kui uurida neid tähelepanelikumalt, märkame, et osades valitseb vaikus ja teised kubisevad elust. Võrgendid, milles on alles üksnes pruun näripuru ja ebaröövikute väljaheited, on toidu lõppemise tõttu maha jäetud ning sealt on kahjustajad edasi liikunud uutele söögimaadele. Sellised võrgendid on kahjutud, kuid tuleb siiski hävitada, et puu taastuda saaks. Võrgendikogumikud, milles on näha liikumas pisikesi ussikesi, on aga aktiivses kahjustamisfaasis ja tuleb viivitamatult eemaldada.