Raplas valmis meie mõistes märgiline korterelamu

«Mahlamäe arendus kinnitas turule, et väikelinnadeski on kaasaegsete kvaliteetsete korterite järele nõudlus olemas," rõhutas arenduse müügipartneri LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing. "Kuigi A-energiaklassi, päikesepaneelide ja liftiga uues majas ületas ruutmeetrihind Rapla senist hinnataset kahekordselt, osteti pooled korterid ära esimese nädalaga. Pärast seda algas mitmes teiseski maakonnakeskuses hoogne arendamine.»

Mahlamäe arendaja, Rapla ehitusfirma Mivo Ehitus juhataja Avo Allikmäe kinnitusel andis kaasaegsete korterite puudus linnas tunda juba pikalt, näiteks käis hulk inimesi Raplasse tööle Tallinnast, kuna kohapeal kvaliteetseid kodusid polnud. «Mitu panka viskas meid Rapla uue kortermaja jutu peale viisakalt välja, sest polnud nõus väljaspool Tallinna-Tartut-Pärnut korterelamu ehitamist finantseerima,» tunnistas Allikmäe. «Küsiti, et kas teate ka, mis Rapla hinnatase on. Tehti mõned kallid pakkumised, ainult Luminor oli nõus meid sisuliselt ära kuulama, uskus meie projekti ning osutus lõpuks väga abivalmiks.»

Kuigi kiire rongiühendus ja kaasaegsete tööviiside levik on toonud ka lähemad maakonnakeskused Tallinnas töötavate inimeste valikusse võimaliku kodukohana, on arenduse kortereid müünud LVM-i maakleri Henel Aava sõnul enamik ostjaid kohalikud, kuigi on nii Tallinnast kui välismaaltki saabunud ostjaid kes on teadlikult valinud Rapla uues elukohaks. «Varasem hulga madalam hinnatase polnud tingitud mitte madalast ostujõust või nõudlusest, vaid sellest et turul kaubeldi ainult vanade korteritega,» selgitas Aava.