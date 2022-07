UURING ⟩ Kas ka sina? Inimesed on veendunud, et tervislik elustiil teeb neid õnnetuks

Ameerikas läbi viidud uuring tõi päevavalgele üpris kurva asjaolu: tervislik toitumine ja tervislike eluviiside järgmine muudab meid õnnetuks. 2000 täiskasvanu seas korraldatud uuringus tõdes suisa 48 protsenti küsitletuist, et tervislikud eluviisid muudavad nad õnnetuks.

49 protsenti uuringus osalejatest tõdes, et tervisliku eluviisi tõttu pidid nad oma igapäevaelus ja tavades korrektuure tegema ning loobuma kõigest sellest, mis varem mokkamööda oli. Neist omakorda 89 protsenti soovivad, et ei oleks pidanud neid järeleandmisi tegema, vahendab New York Post.