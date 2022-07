Valmista kodune herbitsiid neist kolmest igapäevasest asjast!

«Äädikas sisalduv hape lõhustab rahuseinu ja eemaldab umbrohust vee, mis põhjustab selle kärbumise,» ütleb ta. «Sinu köögis olev äädikas, näiteks valge äädikas, on piisavalt happeline, et umbrohi hävitada, ilma, et see ümbritsevaid taimi suurt mõjutaks.»

Siiski on oluline tegutseda ettevaatlikult. Reutinger ütleb, et kuigi äädikas tapab umbrohtu, on tegu mitteselektiivse herbitsiidiga. «See tähendab, et äädikas tapab lisaks umbrohule ka kõik teised taimed, millega äädikas kokku puutub,» seletab ekspert. Reutinger märgib, et äädikas tuleb kanda ainult umbrohule ning soovitatavalt päikesepaistelisel päeval. Valgus intensiivistab äädika efekti, põletades umbrohu lehed.