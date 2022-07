IKEA disainer Hans Blomquist: reegleid tulebki rikkuda ja kodu oma maitse järgi ümber kujundada

Korteri jagamisel on palju toredaid külgi, kuid eri inimeste soovidega arvestamine võib sisustust valides parajat peavalu tekitada. Õnneks on IKEA sisekujundajal Hans Blomquistil varuks palju häid nippe, kuidas eri esemeid ja stiile kokku sobitades luua mõnus ja terviklik jagatud ruum.

«Selle kodu puhul tahtsin näidata, kuidas sobitada kokku eri stiilis mööblit ja kaunistusi, et neist moodustuks ühtne tervik. Uue ja vana kokkusobitamist peetakse sageli keeruliseks, aga mina arvan, et reegleid tulebki rikkuda ja oma maitse järgi ümber kujundada,“ õpetab Blomquist.

«Omanäoliste detailide segu võib kokku anda isikupärase tulemuse, mis on just sinu nägu. Ja ära karda värve – nad on su sõbrad!»

«Peaaegu miski ei too ruumi rohkem värskust kui lõikelilled, nii et võimalusel kaunista oma kodu lilledega.»

Selles kodus on palju toredaid tekstiile. Kuidas sa need kokku sobitasid?

«Kuna see korter on koduks kolmele väga erinevale inimesele, saabki see olla ainult üks suur stiilide, värvide ja tekstuuride pillerkaar. Soovisin näidata, kuidas erinevused pigem rikastavad kui takistavad. Mustriliste ja ühevärviliste kardinate, voodipesu, patjade ja vaipadega mängimine viis kihilise ja pehme tulemuseni, millel on siiski kuhjaga iseloomu ja isikupära.»