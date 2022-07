Tuhlis ja nott, hapupiimapodi, keedetud lest ning pannileib on saaremaiste toitude nimed, mis pakuvad Oma Maitse lehekülgedel efektset koogi- ja kokakunsti tarkust jagavale Rita Osale siiani rõõmsat äratundmist. Nagu paljudel, on ka tema armastus toidu ja selle väikeste imede vastu seotud kodu ja inimestega. Saaremaal lapsepõlvesuved veetnud toidutoimetaja sõnul pärineb tema kirg kokkamise vastu lapsepõlvest, kus teda mõjutasid nii ema kui ka vanaema, kelle toidulaud oli alati lookas.