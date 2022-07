TEST ⟩ Kas elektriauto aitab kulusid kokku hoida?

Kui iga kord läheks tanklas neli korda väiksem summa, paneks see juba kaalutlema üleminekut elektriautole. Kokkuhoiu suurus sõltub aga sellest, kui tihti tangitakse ja selleks tuleb analüüsida oma aastast läbisõitu. Kuna elektriauto laadimine on oluliselt soodsam kui kütusekulu bensiini- või diiselmootori puhul, tasub elektriauto eelkõige ära suure aastase läbisõidu puhul. Mida suurem läbisõit, seda tõhusamalt aitab elektriauto kulusid kokku hoida.

Võtame aluseks, et aastaseks läbisõiduks on keskmiselt 20 000 kilomeetrit ja auto liisitakse viieks aastaks. Tänaste hindade juures tuleb bensiini ja elektrihinna vahe viie aasta jooksul umbes 12 000 eurot. Kui valida 38 000 eurot maksev põlemismootori jõul edasi liikuv sõiduk, siis alternatiivina võib kaaluda ka 50 000-eurost elektriautot, sest kogukulu tuleb viie aasta jooksul sama.

Lisaboonusena on elektriautodel reeglina madalam hoolduskulu. Tallinnas elavatel või töötavatel inimestel tuleb oluline kulude kokkuhoid ka kesklinna tasuta parkimisest ja ajaline võit puhta südametunnistusega ühistranspordi rajal sõitmisest.

Järjest rohkem inimesi mõtleb lisaks kuludele ja mugavusele ka oma tarbimise jalajälje peale. Elektriauto säästab loodust ning nende soetamine on kasvavas trendis. Transpordiameti andmetel registreeriti Eestis eelmisel aastal 487 uut ja 290 kasutatud elektriautot. Võrreldes 2018. aastaga oli kasv 6-kordne.

Mõned aastad tagasi oli elektriautode mudelivalik väga piiratud. Siis ei kujutanud ettegi, et elektriauto poole vaataksin. Seejärel sõitsin Nissan Leafiga, käisin Skoda Enyaqi esitlusel rahulolevalt ümber auto, kogesin Tesla sõidurõõmu ja midagi hakkas minu sees murenema. Täna sõidan veel diiselautoga, kuna uute elektriautode hind tunduvad minu jaoks veel liiga kõrge. Ihkaksin ka pikemat sõiduraadiust, kuigi avalikke laadimispunkte on üle Eesti juba piisavalt, neid rajatakse järjest rohkem ka kortermajade ja eramute juurde ning ärevust tühja aku pärast ei tasu enam tunda. Kuna sõidan aastas üsna palju, siis on tegelikult vaid aja küsimus, millal vahetan sõiduki elektriauto vastu.