Kanada on üks maailma suurimaid sinepiseemne eksportijaid ning põuaga sarnased tingimused riigi lääneosas on kaasa toonud kehva saagi. Agriculture and Agri Food Canada (AAFC) aruandes on kirjas, et saagikus ühe hektari kohta ning kogutoodangu tase on võrreldes eelmise aastaga langenud lausa poole võrra.