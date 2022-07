NÄDALA TOIDUKOHT ⟩ Viru keskus: Meil kahvliäärsel «tänaval»

Kes Toidutänavale sammud seab, võib arvestada küll tänavasaginaga (einestajaid on palju ning ka kokad säristavad roogasid peaaegu kliendi silma all), kuid kindlasti ei ole tänavatoidule vastavad hinnad. Hinnad on tänavatoidu kohta suisa väga kõrged – ütleks juba, et juba ühed kõige kõrgemad maailmas –, sellal kui selvekontseptsioon veeretab enda teenindamise osavalt klientide kaela.