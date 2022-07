ETTEVAATUST ⟩ See igapäevane tarbeese on kordades räpasem kui keskmine vannituba

Mida rohkem baktereid telefoni pinnal leidub, seda rohkemate bakteritega puutub kokku ka selle kasutaja, kirjutab 9now.nine.com.au. Piisknakkust kandev inimene ei tohiks seepärast telefoni sõbraga jagada. Puhtuse loomiseks ja hoidmiseks on soovitatav käsi pesta ja aeg-ajalt ka oma telefoni desinfitseerida.

Mitmed uuringud on näidanud, et vannituba ja tualett on ühed halvimad kohad, kuhu telefon kaasa võtta. WC-s vett tõmmates levivad miljonid mikroobid mööda tuba laiali ning jõuavad kindlasti ka telefoni pinnale. Asjatundjad soovitavad seetõttu mõelda, kus ja millal telefoni kasutada.