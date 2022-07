Kaval toidupoe juhataja leidis viisi, kuidas klientidele põrgukuumuse eest leevendust pakkuda

Kuni neljakümne kraadini küündivad temperatuurid on Ühendkuningriigis tekitanud kaose. Ilmateenistus on välja andnud hoiatusi, tervishoiutöötajad valmistuvad halvimaks ning kehtestatud on riiklik hädaolukord. Palav ilm ei paista niipea taanduvat.