PILDID ⟩ Koplis müüakse nii vinget maja, et seda lausa peab oma silmaga nägema!

Maja asub vaiksel Maleva tänaval, mis on roheline koht, kus ümberringi eramajad. Hommikul saab ärgata kukelaulu saatel, joosta paljajalu murul ning oma vabapidamisel kanade munadest omletti valmistada. Tõeline Kopli idüll!

Eramus on kõrged laed, palju loomulikku valgust ja avarust. Siselahenduses on vana ja uus leidnud sobiva kooskõla. Põrandad on osaliselt vahetatud ja soojustatud. Sooja teeb ahi, mille ees pimedatel õhtutel mõnus lesida.