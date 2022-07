Muruniidukite spetsialist: üks sageli tehtav viga võib rikkuda bensiinimootoriga niiduki

Erilist tähelepanu peaksid oma masinale pöörama aga bensiinimootoriga niidukite omanikud, kel tasub enne igat kasutuskorda veenduda, et niidukis on piisavalt õli, vastasel korral võib masin pöördumatult katki minna, hoiatab Husqvarna Eesti järelhoolduse spetsialist Aivo Smitt.

Smitti sõnul esineb igal suvel juhtumeid, kus muidu töökorras bensiininiidukid on läinud katki, sest õlitase on langenud tugevalt alla miinimumi, mille tõttu on masina mootor kinni kiilunud. «Kui inimene paneb tööle sellise bensiininiiduki, milles ei ole tilkagi õli, on see kahjuks minutite küsimus ja masinaga ongi kõik. Siis ei ole teist lahendust, kui tuleb uus niiduk või vähemalt uus niiduki mootor osta,» räägib Smitt.

Eriti kurvad on need juhtumid, kui katki on läinud uueväärne või lausa äsja ostetud muruniiduk. «Kuigi kõik Husqvarna volitatud edasimüüjad panevad bensiinimootoriga niidukitesse õli ja loevad sõnad peale ka ostjatele, on volitamata kaupluseid ning e-poode, kes ei pruugi seda infot ostjatele edasi anda,» lisab Smitt.