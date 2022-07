Tallinnasse on jõudnud koht, kus saavad kõik sõbrad ilma suure tülita söönuks

Ajal, mil kõik on teadlikumad, mis nende kehale sobib ja mis mitte, võib sõpradega koos restorani sööma minemine päris keeruline olla. Kellel on erinevad toidutalumatused, kes mõtleb keskkonnale, kes loomadele ja kellel on arvamus, et ainult liha söömine on õige tee.