VAATA! ⟩ Prints Williami kunagine helikopter muudeti elamuslikuks hotelliks

Ärimees ostis kolm kuninglike õhujõudude helikopterit, lennumasinad ei ole sihtpärases kasutuses olnud alates 2015. aastast. Need demonteeriti osadeks ja plaaniti kõrvaldada. Stonehouse ostis aga kolm helikopterit ja taastas need: kaks propellerdajat muudeti telkimise moodsa ja luksusliku versiooni glampingu kohaks ja kolmandasse ehitati kohvik. Ettevõtja kulutas remondile üle 300 000 euro.

Taastatud helikopterid paigutati Pinewoodi glamping parki Scarborough kuurortlinna lähedal. Öö hotellis maksab umbes 200 eurot ja seal on piisavalt ruumi kahele täiskasvanule ning kolmele lapsele. Ruum oli täielikult muutunud: piloodi kohal kapteniistme asemel on kaheinimesevoodi ja seintel on kapid, mida saab hõlpsasti muuta narivooditeks. Kopteri metallraamidega aknad on vahetatud sooja puidu vastu ja toad on köetavad.