Keegi tundmatu loom oli kevadest saati käinud Katre kasvuhoones kurgi- ja tomatitaimi nosimas. Kasvuhoone on uus ja korralik, meisterdatud Ümaroni kuppelhoone sisse, kuid ikka pääses keski loom pahandust tegema.

Ära oli näritud taimede tipud ning pisikesed ja veel kosuvad kurgid olid haihtunud. Kahtlustati, et ilmselt on süüdlaseks üks julge hiir – seda hetkeni, mil Katre avastas kasvuhoonest kurgi, mida oli keskelt näksitud. Ühe hiire jaoks oleks see liiga suur amps. Ka pool tomati oli kellegi kõhtu tee leidnud.