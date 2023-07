TARK TEADA ⟩ Miks tomatid lõhki kasvavad ning kuidas seda ennetada?

Toidupoe riiulite vahel vaatavad vastu siledad ja läikivad tomatid, mil pole pragudest mingit märki. Nende tomatite tootmise iga etapp on rangelt kontrollitud ja reguleeritud, tagamaks täiuslik vili. Lisaks eemaldatakse kõik vähem kui täiusliku välimusega tomatid enne, kui need üldse poodi jõuavad. Kuid tomatid, mida kasvatate aias või kasvuhoones, peavad hakkama saama kõvasti heitlikumate tingimustega.

Tomati viljale tekkivad praod on täiesti normaalne nähtus ning paanikaks põhjust pole, seletab MSU õppejõud Gretchen Voyle BHG-le. Enamasti on see seotud taime ligipääsuga veele. Pikem kuivaperiood, millele järgneb tugev vihmasahmakas, millest viimane kiirendab kasvu, tekitab olukorra, kus viljaliha enda mass suureneb kiiremini, kui nahk järgi kasvada suudab.

Kui pragu tekib tooresse tomatisse, siis on vähetõenäoline, et sellest asja saab. Ilmselt mädaneb see enne küpseks saamist ära. Seega on mõistlik selline tomat juba eos taime küljest eemaldada. Kui praod tekivad tomatile, mil näha mingeidki küpsemismärke, tasub see samuti eemaldada ning tubastes tingimustes valmida lasta. Kui pragu tekib tomatisse, mis juba enam-vähem küps, siis söö see lihtsalt kiiresti ära.