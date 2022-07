PILDID ⟩ Raplamaal müüakse väga omapärase arhitektuuriga maja

Müüdav kompleks hõlmab kolme kinnistut, mille pindala on 11,6 hektarit. Kinnistutele rajatud hooned on küll valmis ehitatud, kuid siseviimistlus on tegemata.

Olemas on ka puurkaev, rajatud lokaalne kanalisatsioon, olemas sadevee drenaaž ja elektriühendus. Teed ja platsid on asfaldiga kaetud ning peahooneid ümbritsev maa-ala aiaga piiratud.

Kõige pilkupüüdvam hoone on kahtlemata peamaja, mil India arhitektuuri hõngu. Planeering näeb ette, et majas on kuus magamistuba, kuid uus omanik saab mõne neist näiteks kontoriks või muuks ruumiks teha. Trepihallist pääseb unikaalsesse torni, kust omakorda pääseb avarale rõdule. Kahes abihoones on samuti vee- ja elektrivarustus. Lisaks asub kinnistul tehistiik.