Kolme Lõvi baari maja pandi müüki. Kas see on legendaarse asutuse lõpp?

Kinnisvara portaali KV.ee tuli müüki maja, kus asub kuulus Tallinna baar Kolm Lõvi. Baar on seal tegutsenud juba 2001. aastast. Maja müügiga tegeleva maakleri Sven Abramsi sõnul ei saa ta rendilepingu detaile avaldada, kuid hetkel on baaril kehtiv leping olemas, seega niipea baar uksi sulgema ei hakka.

Maja ise on kahekorruseline puitmaja. Alumisel korrusel asuvad äripinnad, kus hetkel ongi rendileping kahe baariga. Teisel korrusel asuvad neli korterit, mis on ka kõik välja üüritud ning lisaks üks korter pööningul, mis on tühi.