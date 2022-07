Toitumisnõustaja jagab kolme nippi, et võileivast täisväärtuslik eine teha

«Tänapäeval on väga levinud probleem energia ületarbimine. See tähendab, et sööme toiduga tegelikult rohkem, kui kulutame. Just leib annab sageli isegi rohkem energiat kui saiaviil. Saiaviil on võrreldes leivaviiluga tavaliselt kergem ning seega annab ka vähem energiat,» selgitas Junson.

Teraviljatoode on ühtlasi ka oluline osa võileivast, kuna see on peamine süsivesikuallikas. Taldrikureegli järgi võiks süsivesikute osakaal moodustada ligi 50 protsenti einest. «Näiteks hommikusöögi baguette’i juures on just mõeldud süsivesikute, valkude ja rasvade tasakaalule. Sai annab piisavalt energiat süsivesikute näol, võileiva täidisena on kasutatud valgurikast muna ning kõrge lihasisaldusega sinki, mis annavad kõik vajalike makrotoitaineid,» selgitas Circle K kaubandusdirektor.

Lisa kuhjaga värsket