PILDID ⟩ Haanja metsatukka peidetud mõis, kus isegi oma päris observatoorium!

Punase katusega mõisamaja ja kõrvalhooned on ümbritsetud põlispuudega täietud pargist. Sealt võib leida pärnapuid, lehiseid ja vahtraid. Loomulikult on pargis esindatud ka puude kuningas – tamm. Reljeefne ja väljapeetult künklik maastik annab kogu mõisakompleksile omanäolise ja Eesti mõistes lausa ainulaadse ilme, mis haarab teid oma lummusesse esimesest hetkest peale.

Erinevaks majandamisüksuseks sai algselt Sänna mõisa juurde kuulunud Kõrgepalu juba 1973. aastal. Palkidest peahoone valmis oletatavasti millalgi 19. sajandi algul. Peale 1932. aasta suurt tulekahju taastati see esialgse projekti kohaselt ja kohandati kohaliku koolimaja tarbeks. Kõrvalhoonet kasutati hiljem kino-ja teatrimajana.

Olenemata aegade raskusest ja üleelamistest, on mõis olnud alati heades kätes. Täiesti uue hingamise sai Kõrgepalu 2014. aastal, mil uued omanikud asusid seda renoveerima. Kuigi hooned pole muinsuskaitse all, võttis pererahvas eesmärgiks säilitada võimalikult palju mõisa tegelikust hingest ja lähtus looduslähedusest.

Kestvad asjad sünnivad aeglaselt ja armastusega. Majavalduse 490 ruutmeetrist on tänaseks täielikult renoveeritud 150, kust kiirgab armastust igast pisiasjast. Vanad uksed, aknad ja põrandad on justkui pikast unest ärganud ja moodustavad savist ja lubikrohvist seinte ning stiilsete puitlagedega hubase ja väärika terviku.

Lisaks on pööratud tähelepanu taaskasutusele täiesti omapärases võtmes. Pealtnäha vanadest ja kasututest keraamilistest plaatidest on saanud killud ja klidudest on käsitööna valminud võrratud käsitöömosaiigid.