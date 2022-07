Nüüdseks kaupluses töötamisega lõpparve teinud Samuel rääkis, mis on kõige veidramad asjad, mida inimesed on poodi tagastama tulnud.

Samuel rääkis, kuidas üks klient kõndis läbi kaupluse jõulukalkunit järades, viskas selle lõpuks letile ja nõudis maksmata asja eest raha tagasi, sest see ei maitsenud. Samuel olevat kliendile vastanud: «Vabandage, te ei saa pooleli söödud asja tagasi tuua, see päris nii ei toimu.» Klient olevat seejärel raevunud, kuid Samueli sõnul on see täiesti tavaline.