NÄDALA RETSEPTID ⟩ Suve seenestaar on kohal. Kolm hõrku kukeseenerooga

Kuigi suur seenefänn, ei kuulunud kukeseened pikka aega tema lemmikute sekka ja ta ei mõistnud sugugi kukeseenehullustust, mis iga jaanipäeva paiku lahti läks ja kestis sügiseni. Miks? «Mulle tundus, et on nii palju maitsvamaid seeni. Selliseid, millel on tugev ja eripärane metsaseenemekk, millest kukekatel jäi mu meelest vajaka,» tunnistab ta. Praeguseks on ta õppinud kukeseeni armastama just seetõttu, et need on mahedamaitselised ja väga hõrgud, õrna loomuga seened. Kukeseened sobivad tihti ka neile, kes muidu seened ära põlgavad – seda on ta näinud oma laste pealt. Lisaks peab Ilover kukeseente suureks plussiks – eriti algajale seenehuvilisele –, et need on enamjaolt üsna puhtad, ei ussita ega vaja enne söömist kupatamist. «Nii et hellitusnimi metsa kuld on kukeseentel igati välja teenitud,» ütleb ta.