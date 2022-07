NÄDALA RESTORAN ⟩ Kolme Sõsara restoran: toiduseiklus kurgikaaviari, aasalillede ja leedriõitega

Olen kolmel õel mitu aastat salaja silma peal hoidnud ja oodanud võimalust nende käte alt tulnud maitsekunsti proovida. Lõpuks Lüllemäele Kolme Sõsara restorani jõudes oli ainus kahetsus, et kõik mulle kallid inimesed kaasas polnud. Sest selliseid pilvekohevaid elamusi leiab nii harva, et need tahaks sügavale südamesse jätta.