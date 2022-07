Pugi rasvapommi – tervislikku maiust, mis hoiab kõhu kaua täis

Ketodieedi järgijad tegid rasvapommid paar aastat tagasi kuulsaks, sest need sisaldavad palju rasva, kuid vähe süsivesikuid. Sellest ajast peale on internetis ilmunud miljoneid retsepte, kus kõik toitumisspetsialistid ja suunamudijad pakuvad oma nägemust sellest energiat andvast suupistest. Mis on rasvapomm ja kuidas seda valmistada?