VIDEO ⟩ Pead, tiivad ja koivad! Millised putukad viivad keele alla ning mis elajad kurku kinni jäävad?

Asjast saab kõige paremini sotti, kui ise proovid. Selleks saatsid meile putukaid Green Bite ja Umami. Green Biteist öeldi juurde, et putukate söömine on mõistlik tegevus. Näiteks on kilgid väga kõrge toitaineväärtusega, olles kvaliteetse ja kergesti omastatava valgu allikas.

Lisaks kulub putukate kasvatamisele kordades vähem ressursse kui lihaloomadele. Green Biteist toodi näiteks, et puhtas ja kontrollitud keskkonnas kasvavad kilgid vajavad lausa TUHAT korda vähem vett kui sama massi veiseliha tootmiseks kulub.

Vaata videost, kuidas putukad maitsesid!

Järgnevalt on välja toodud videos maiustatud tooted:

Tšillid kilgileivad

Kilgileivad. Foto: Green Bite

Krõbedad kilgileivad, millele annavad särtsu Läänemaal kasvatatud tšillid. Kilgileivad on arendatud koostöös Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse (TFTAK) teadlastega ning valminud Eestis käsitööna. Kilgileib on suurepärane tervislik vahepala lõunapausil ja sobib ideaalselt suupistelauale nii eraldiseisvalt kui kaetud suupisteleivana.

Kilgisnäkk – sinepine peekon

Kilgisnäkk. Foto: Green Bite

Eestis kasvatatud kilkidest valmistatud suupiste, mil kõrge valgusisaldus. Kilgisnäkid on keskkonnasäästlikud, üdini tervislikud, gluteeni- ja suhkruvabad. Kui otsid midagi, millega kartulikrõpse asendada, siis ehk leiad lahenduse just kilgisnäkist. Ühest pakist leiab 25 grammi kilke, mida on küll ja rohkem, et teistega jagada!

Kilgisnäkk – hapukoore sibula

Kilgisnäkk. Foto: Green Bite