NÄDALA AED ⟩ Talulillede tagasitulek

Taas on moes taluaias kasvanud lilled. Mairoos.

Meie kõigi perekonnas on lapsepõlvemälestusi vanaema aiast, need lõhnad ja värvid lillepeenardes ei unune. Taluaedade taimed ei ole ehk küll kõige efektsemad ja silmapaistvamad praegustega võrreldes, kuid nad on usaldusväärsed ja oma vastupidavust meie kliimas juba sadakonna aasta jooksul tõestanud. Vanu sorte tasub alal hoida, sest sellega hoiame alles ka oma (aia)kultuuripärandit.