PILK PEALE! ⟩ Blogija Mallukas müüb oma avarat ja hubast korterit: tahan lihtsalt igale lapsele oma tuba

Malluka avara planeeringuga ja silmipaitavalt armas korter asub Laagris ja on perega elamiseks ideaalne asukoht. Korteri juurde kuulub terrass, panipaik ja kaks parkimiskohta, mis on juba omaette suur väärtus.

Blogija on sisustanud korteri oma koduks, selles on nii avarust, helgust kui ka särtsakaid värvilaike. Mallu on oma ühismeedia kaudu öelnud, et otseselt müümisega ei põle, kuid sooviks rohkem ruumi selles mõttes, et iga laps saaks päris oma toa.