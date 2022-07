Kokad on vahetanud ahju kuumaõhufritüüri vastu. Kas peaksid ka?

Kuumaõhufritüür kõlab nagu tõeline imemasin, mis lubab valmistada toitu vähese õli või üldse ilma selleta. Seal võib valmistada kõike, näiteks enda tehtud küpsetisi, liha, kala, köögivilju, pitsat jne. Kuna fritüür töötab kuuma õhu ringiajamise meetodil, siis valmib toit ühtlaselt ja tulemus jääb mõnusalt krõbe. Mitmed kokad on hakanud kodus kasutama ahju asemel kuumaõhufritüüri.



Kui kuumaõhfritüür lubab teha kõike ja paremini, siis tekib küsimus, kas ahju üldse enam on koju vaja. Toome välja põhjused, miks on mitmed kokad ja teised toidusõbrad otsustanud kodus kuumaõhufritüüri kasuks.