ŠOKEERIV ⟩ Naine on rämpstoitu hoidnud sahvris aastaid: halvaks minemise märke ei näita neist ükski

TikToki videos, mis on kogunud üle 5,6 miljoni vaatamise, näitab Elif oma ema sahvrit, mis on pilgeni täis toiduaineid «mis ei lähe kunagi halvaks». Pitsaviilud, hamburgerid, sõõrikud, friikartulid ja muud toidud ei ole sinna aga söömiseks varutud. Nimelt on Elifi ema toitumisnõustaja ning soovib sellega näidata, et säilitusaineid täis toit ei ole just parim asi, mida näost sisse ajada.