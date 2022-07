Mihkel Raud soovitab suvel proovida just seda moetoitu

Mihkel Raua käsi haarab poti või panni järele viimasel viiel-kuuel aastal järjest vähem, sest varem oli lihtsalt rohkem aega ja viitsimist. Toidutegemine on tema puhul alati sõltunud sellest, kus ta on või mis aeg parajasti on. See-eest on ta aastate jooksul järjest rohkem hakanud usaldama teiste inimest söögitegemist ehk mehele meeldib väga väljas söömas käia. Raud tunneb headmeelt, et Eesti restoranikultuur ja -tase on viimaste aastatega pööraselt tõusnud: «Kui võimalust ja viitsimist on, saab ka ainult väljas käies oma söögivajadused rahuldatud.» Olles ise köögis võimeline midagi tegema, leiab Mihkel Raud, et võiks tekkinud mustrit murdma hakata, sest kodune toiduvalmistamine tuleb siiski mõnevõrra soodsam: «Kui sa kogu aeg restoranis käid, siis ühel hetkel hakkab nagu teisest kohast suruma ja pitsitama.»

Kui suvel ja eriti just kuumal suvel eriti ei tahagi süüa, peaks seda olukorda ära kasutama. Ehk kui organism liiga suuri koguseid ei nõua, võiks saada seda ülal hoida salatite ja kergema kraamiga. Mihkel Raud nimetab enda suviseks murekohaks, et restoranide terassid on kutsuvalt avatud ja käivad tohutud grillipeod, nii sööb ta suvelgi üsna armutult. Kui aga midagi soovitada, siis liiguvad mehe mõtted lihast hoopis kaugemale. Nimelt on ka Eestis on viimasel ajal moodi tulnud üks teatud tüüpi juust, mis ei ole küll maailma kõige kergem söök, kuid järjest rohkemad restoranid seda pakuvad. See on burrata. Raud on suur burrata fänn olnud aastaid ja sööb seda igal võimalusel: «Olen naljatamisi oma sõpradele öelnud, et burratast on saamas uus seljanka. Kui vanasti oli kõikides eesti söögikohtades menüüs seljanka, siis nüüd on see asendumas burrataga. See on moetoit!» Erilisele juustule, mis näeb välja mozzarellataolise pallina, soovitab ta läheneda mitte kui eelroale, kuigi seda sellena serveeritakse, vaid võtta kui pearooga. Tihtipeale serveeritakse seda juustu salati ja näiteks pestoga külmalt, aga mõni päev tagasi õnnestus mehel Vilniuses proovida burratat paneeritult ja kergelt praetult. Ka nii maitses see imehästi.