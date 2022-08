Rakvere külje all müüakse tervet mõisa vähema eest, kui ühetoaline Mustamäe korter

Hoone põhiosa moodustab kõrge soklikorrusega ühekordne puithoone. Maja esiküljel, paremal pool, on suur kõrgel soklil puitveranda. Veranda on kaetud lameda katusega, seinu kaunistavad suured liitaknad.

Hoone on täiel määral tunnistatud kultuurimälestiseks, alaliigitusega ehitismälestiseks. Kinnistu sihtotstarve on jagatud pooleks – pool on elumaa ja pool ärimaa.