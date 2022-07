Toataimede puhul kehtib rusikareegel, et neid tuleb kasta hommikuti. «See annab veele piisavalt aega, et see taime juurteni enne keskpäevast päikesekiirgust jõuaks,» ütlesid Kate Fergason ja Lila Sullivan, orgaanilist väetist valmistava kaubamärgi Flourishi kaasasutajad.