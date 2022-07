OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ «Mida vanemaks saad, seda rohkem ihkab näpp mulda – nagu hakkaks endale hauda kaevama!»

Triini aialapp ei ole suur, kuid see-eest oma. Vahel jääb küll viitsimisest puudu ning hiljuti sõi vares ta kressidki ära, kuid ega see takista teda istutamast. Prantslasest naabripoiss on aga eriti usin aednik. Mulda on ta pistnud igasugu põnevaid seemneid, üks neist peen prantsuse kapsas, mida tema sõnul Eestis ei müüda. Triin aga kahtlustab, et suure õhinaga, on kutt ilmselt Rakvere raipe mulda susanud.