Teadur Taavi Raadik: Kuidas valida oma kodule sobivad päikesepaneelid?

«Tegemist on puhtalt rohelise tootmisega,» ütleb Raadik. Ta võrdleb päikesepatarei tööd tavalise patareiga: «Kui päikesepatarei element on päikese käes, siis toimub energia tootmine ning see on justkui tavaline täis patarei, mis annab välja energiat. Kuid kui elementi päikese käes ei ole, on see nagu tavaline patarei, mis on tühjaks saanud.» Hinnanguliselt on päikesepaneelide paigaldamisega võimalik aastaseid elektrikulusid vähendada ligi 60 protsendi võrra, mis tuleneb siis võrgust ostmata jäänud elektrist ja võrku müüdud üle jäävast elektrist, seega võib praeguste elektrihindade juures see investeering end ära tasuda ligi seitsme aasta pärast.