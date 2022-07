Kuldar Kirikal: kas uusarendus või järelturu korter?

Ka uusarenduste puhul tuleb järelkuludega arvestada. Näiteks pole võimalik täielikult ette ennustada kommunaalkulude suurust, seda eriti praeguses globaalses olukorras, seega tähelepanu tuleks pöörata uuele hoonele taodeldud energiamärgisele. Kõige suurem väljaminek on aga korteri sisustamine, mis praeguses hinnatõusu keskkonnas varasemast keerukam võib olla.

Hirm varjatud vigade ees

Korteriostu juures on inimestele suureks mureks võimalike varjatud puuduste või ehitusvigade olemasolu. Olgem ausad – uut korterit ostes võib tõesti esineda minimaalseid ehitusvigu, sest alltöövõtjaid on väga palju. Näiteks võivad maja vajumise tõttu tekkida seintesse praod või kui toimub maja käivitamine ning korterite üleandmine, võib samuti tekkida küsimusi, sest kõik pole veel paika sätitud. Oluline on see, kuidas ja kui kiiresti need lahendatakse.

Sealjuures võib kõhklusi tekitada ka asjaolu, et uusarendusi müüakse tihtipeale paberi peal. On palju kliente, kes tahavad tootes veenduda, korteri üle vaadata ning näha selle seisukorda ning ruumiasetust. Nad tahavad täpselt teada, mida ostavad, seega võivad nad eelistada järelturu kortereid. Kindlasti on ka palju kliente, kellel pole aega oodata uusarenduse valmimist. Näiteks on vaja kolida kahe kuu pärast – siis tasub pigem vaadata järelturu korterite poole.