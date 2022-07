Vladimir Svet uuest rattateest: Tallinna üldine suund ongi see, et ratta- ja sõiduteed oleksid füüsiliselt eraldatud

Seoses uue ohutu rattatee ehitamisega ümber vanalinna, on tehtud palju ümberkorraldusi liikluses. Muudatused on tekitanud palju pahameelt eriti just Kalamaja elanike seas, kelle meelest on autoga liiklemine keeruliseks tehtud. Uurisime Vladimir Svetilt, et mille nimel see kõik toimub.