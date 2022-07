Haapsalus käib kõva lammutamine

Arendajate nägemuses on säilitada ja ümber struktureerida maamärgilise iseloomuga hooned, mis poolsaarel ajahambale vastu on pidanud ja piirkonda tänu arhitektuurilisele eripärale ilmestavad. Nii saab kunagisest kõrgest veetornist tulevikus kohvikuga kultuuritorn ning maakivist aidahoonest poolsaare tipus merevaatega restoran.

Ülejäänud varisemisohtlikud hooned nagu vanad kalatsehhid ja abihooned lammutatakse, et poolsaarele kavandatuga edasi liikuda. Lammutusest tekkiv ehituskivi loodetakse ära kasutada poolsaarele loodavate düünide täitena, mis hakkavad elukvartalit ning poolsaare külalisi tuulte ja võimalike üleujutuste eest kaitsma.

Poolsaarel lammutatakse ohtlikud hooned. Foto: Scandium Kinnisvara

«Haapsalu projekt on saanud avalikkuselt väga head tagasisidet ning paneb meie meeskondadel igapäevaselt silma särama. Seetõttu alustasime kohe krundi omandamise järgselt lagunevate ja ohtlike hoonete lammutustöödega, et saaksime piirkonna peagi avada ning projektiga tempokalt edasi liikuda,» sõnas Scandium Kinnisvara juhatuse esimees Maido Lüiste.

«Roheline mõtteviis ja taaskasutus on meie identiteeti sisse kirjutatud ning eriti ajaloolise kuurortlinna Haapsalu kontekstis on igati mõistlik tekkiv ehituskivi kohapeal taaskasutada. Arhitektide meeskonna poolt kavandatud düünid on selleks suurepärane võimalus,» lisas ta.

Vaata videost, kuidas poolsaar tulevikus välja nägema hakkab.

«Üleujutusoht mereäärsetes piirkondades on teema, mis suurte tormide ajal iga ca 15 aasta järel väga oluliseks osutub. Siin poolsaarel kerkivad majad täiesti ranniku äärde, mis tähendab, et maastiku ja hoonete tõstmine ning varjestamine on kvartali planeerimisel olulisel kohal,» jätkas Lüiste.