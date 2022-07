Kanalisatsioonitööd võtsid linnaelanike jaoks üsna vastiku pöörde

Jama hakkas pihta eelmisel nädalal ning linnajuhtide sõnul kestab see kuni torustiku puhastustööd on lõppenud, mis peaks paar nädalat aega võtma. Elanikele öeldi, et olukorraga peab kuni tööde lõpuni leppima. Koduomanikel soovitatakse tualetipoti kaas all hoida, et vesi välja ei pritsiks.