HARV PAKKUMINE ⟩ Ehe setu talu Lüübnitsa külje all

Adujasaare külla pääseb läbi Lüübnitsa, möödudes vaatetornist, rannaäärt kulgedes. Lüübnitsa on ka lähim lähim suurem keskus on Räpina. Külake ise lõppeb tupikuga, seega on tegemist väga rahuliku paigaga.

Jõe talu nime kandev kompleks on vana. Koosneb see mitmest osast: elumaja, ait, tall, välikäimla, mida ühendab sisehoov. Vanust on neil umbes sada aastat, kuid saun on ehitatud 90ndatel.