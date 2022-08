HINNARALLI ⟩ Milliseid veine osta, et vingerdada mööda pöörasest hinnatõusust?

Kas veine valib sommeljee?

Meil on seal päris suur kolleegium, meil on seal mitu sommeljeed. Selline sommeljeede grupp kes hindab. Üks asi on see, mis te näete meie sortimendis. Teine on see töö, mis käib koguaeg uute toodete leidmisel. Seal on koguaeg sajad veinid väljas, võetakse näidiseid, degusteeritakse, peetakse läbirääkimisi parteritega. Esiteks vaatame, et on hea vein, meile meeldib. Teiseks on tähtis, kuidas see hind sobib. Kolmas asi on, et saaks parteritega kaubale ostutingimuste osas. See on pikk protsess, mis pidevalt käib. Sellepärast ma ütlengi, et kindlasti on Nautimuse perekonnas hinnatõusust tulenevalt tulemas uusi veine juurde.