Legendaarne karastusjook Sprite vahetab rohelised pudelid läbipaistvate vastu. Põhjuseks on omanikfirma The Coca-Cola Company välja toonud keskkonnamured. Kuigi rohelisi pudeleid on võimalik ümbertöödelda, on see kordades keerulisema ja ressursirohkem kui läbipaistva plasti ümbertöötlemine.